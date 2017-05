Tim Heldmann

Vice-président en charge du marketing mondial et de la gestion de la marque

01/06/2017

Parcours professionnel :

Tim Heldmann est nommé vice-président en charge du marketing mondial et de la gestion de la marque Polestar, branche performance du groupe Volvo Car, sous la responsabilité de son directeur exécutif, Nick Connor. Initialement en charge des marques Gillette et Wella chez Proctor & Gamble, Tim Heldmann a travaillé près de six ans au sein de la division Gestion mondiale de la marque Red Bull, dernièrement en qualité de responsable mondial des Initiatives et de l’Insight Consommateurs. À ce titre, il pilotait la stratégie de la marque, les études de marché, la gestion du marketing produit et de l’innovation, l’analyse des données marketing et les prix consommateurs. Sa nomination sera effective à compter du 1er juin 2017.