Reiner Hoeps

Président

02/10/2017

Parcours professionnel :

A compter d'octobre prochain, Reiner Hoeps sera le nouveau président de Mercedes-Benz France en remplacement de Marc Langenbrinck, en poste depuis 2013, qui prendra à cette date la direction de la marque sur le marché suisse. Diplômé en économie et en administration des affaires, M. Hoeps évolue depuis quinze ans au sein du groupe Daimler. Responsable management et princing, à Stuttgart, de 2002 à 2008, il prend ensuite la direction de Lisbonne en devenant directeur des ventes et du marketing de Mercedes-Benz Portugal, puis occupe, de janvier à août 2012, la présidence de Mercedes-Benz Hong Kong Limited, avant de se voir confier la direction de la marque en Espagne.