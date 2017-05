Philippe Martinez

Responsable commercial

01/05/2017

Parcours professionnel :

Philippe Martinez devient responsable commercial de Rombat France pour tout le Sud-Ouest de la France et reporte à Ubain Chassaing, patron de la filiale tricolore du fabricant de batteries. Après avoir débuté sa carrière dans les secteurs de la téléphonie mobile et des équipements ménagers, Philippe Martinez évoluait depuis dix ans au sein de Goodyear Dynlop Tires pour qui il était attaché commercial dans le Centre et le Sud-Ouest de la France.