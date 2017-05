Fabrice Cambolive

Directeur Afrique, Moyen-Orient et Inde

01/07/2017

Parcours professionnel :

A compter du 1er juillet prochain, Fabrice Cambolive succèdera à Bernard Cambier à la tête de la région Afrique, Moyen-Orient et Inde du groupe Renault. Après plus de trente années passées dans les rangs de la marque au losange où il était entré en 1979, M. Cambier a choisi de faire valoir ses droits à la retraite. Âgé de 50 ans, M. Cambolive est quant à lui entré dans le groupe en 1992. Après avoir passé plus de dix ans dans des fonctions commerciales en Espagne, en Suisse et en France, il est nommé en 2005 directeur marketing de Renault Allemagne. Quatre ans plus tard, il devient directeur commercial Renault, Dacia et Nissan en Roumanie, avant d'être promu directeur commercial de Renault en Russie et dans la région Eurasie. Depuis 2015, il était président de Renault do Brasil.