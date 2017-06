Jean-Baptiste Albouy

Country Manager

01/06/2017

Parcours professionnel :

Jean-Baptiste Albouy (49 ans) est nommé Country Manager de Doyen Auto France, filiale du groupe Autodistribution. Ce diplômé en ingénierie des affaires de l'école de commerce et de management Euromed (Marseille) a successivement évolué chez Norauto, Roady et Etape Auto, des sociétés qui lui ont permis de développer sa connaissance du secteur après-vente, avant d'intégrer le groupe Autodistribution, en 2007. Depuis dix ans, il était ainsi responsable national des réseaux mécaniques et a contribué, à ce titre, à faire du réseau de réparation AD le deuxième du genre en France.