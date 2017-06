Sami Rahal

PDG

01/06/2017

Parcours professionnel :

Sami Rahal est le nouveau PDG de Deloitte France et Afrique francophone suite à l'Assemblée générale des Associés de la société spécialisée en consulting. Jusqu'ici directeur des ressources humaines et membre du Comité exécutif de Deloitte France ainsi que membre de l'Exécutif mondial Financial Asvisory, ce dernier a été élu pour un mandat de quatre ans. Il succède à Alain Pons qui occupait cette fonction depuis juin 2010.