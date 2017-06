Robert Malville

Directeur du design

Parcours professionnel :

Robert Melville devient directeur du design de McLaren Automotive et reporte à Jens Ludmann, directeur de l'Exploitation du constructeur britannique. Ce diplômé du Royal College of Art a débuté sa carrière, en 2003, dans les rangs du groupe Jaguar Land Rover. C'est lui qui a notamment dessiné les croquis ayant servi au concept-car LRX qui a débouché sur le Land Rover Evoque. En 2006, il rejoint le groupe General Motors et travaille au design des nouveaux modèles Cadillac. Nommé Senior Designer de McLaren en 2009, il était depuis 2014 chef du design et a notamment travaillé sur la célèbre McLaren P1.