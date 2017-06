Jose Nascimento

Directeur du Metropolis:Lab de Barcelone

01/06/2017

Parcours professionnel :

Jose Nascimento se voit confier la direction du Metropolis:Lab Seat de Barcelone, le laboratoire digital de la marque. Placé sous la responsabilité du président de Seat, Luca de Meo, il managera ainsi une équipe composée actuellement de 23 personnes mais qui devrait s'agrandir d'ici peu pour compter plus d'une cinquantaine de talents. Titulaire d'un diplôme d'études supérieures en Economie de l'Université de Londres, Jose Nascimento évolue depuis plus de 20 ans dans le secteur des nouvelles technologies. Il a notamment été responsable technique pour UBS Investment Bank et British Airways.