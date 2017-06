Sherif Marakby

Vice-Président véhicules autonomes et électrification

01/06/2017

Parcours professionnel :

Sherif Marakby (50 ans) est nommé Vice-Président du nouveau département dédié aux véhicules autonomes et à l'électrification de Ford Motor Company et reporte à James Farley, Président Global Markets du constructeur américain. Diplômé de l'Université du Michigan, M. Marakby a rejoint la firme à l'ovale en 1990 et a longtemps évolué à des postes liés au développement produit en Europe et en Amérique du Nord. Directeur de l'ingénierie en charge des systèmes électriques et électroniques depuis deux ans, il quitte le groupe en mars 2016 pour être nommé vice-président d'Uber. Suite à un conflit opposant la société californienne à une filiale de Google (Waymo) portant sur le vol de données technologiques, il démissionne de ses fonctions en avril 2017.