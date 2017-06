Steven Armstrong

Exécutive Vice-Président et Président EMEA

01/06/2017

Parcours professionnel :

Steven Armstrong (50 ans) est nommé Exécutive Vice-Président et Président de Ford Motor Company pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique et reporte à James Farley, Président Global Markets du constructeur américain. Steven Armstrong évolue depuis plus de 25 ans dans le secteur automobile ayant travaillé, tour à tour, pour Jaguar (directeur des achats), Mazda (vice-président en charge des achats) ainsi que Volvo en tant que vice-président Senior en charge des achats et directeur des opérations. En juin 2012, il est nommé à la tête de Ford Brazil avant d'être promu à la présidence de toute la région Amérique du Sud. Depuis septembre 2016, il était directeur des opérations de Ford Europe.