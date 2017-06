Peter Fleet

Exécutive Vice-Président et Président Asie-Pacifique

01/06/2017

Parcours professionnel :

Peter Fleet (50 ans) est nommé Exécutive Vice-Président et Président de Ford Motor Company pour l'Asie et le Pacifique et reporte à James Farley, Président Global Markets du constructeur américain. Ce britannique, diplômé en politique et relations internationales de l'Université de Southampton (Royaume-Uni), a rejoint la direction de Ford Europe, en 2004, en tant que directeur commercial en charge des ventes, du marketing et du service avant d'être promu directeur des ventes européennes, trois ans plus tard. Sa carrière l'amène ensuite du côté de l'Asie où il occupe notamment la fonction de PDG de Ford China avant de se voir confier, en 2015, la vice-présidence marketing, ventes et service du groupe en Asie-Pacifique.