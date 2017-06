Raj Nair

Exécutive Vice-Président et Président Amérique du Nord

01/06/2017

Parcours professionnel :

Raj Nair (52 ans) est nommé Exécutive Vice-Président et Président de Ford Motor Company pour l'Amérique du Nord et reporte à James Farley, Président Global Markets du constructeur américain. Ce diplômé en ingénierie mécanique est un fidèle de la firme à l'ovale qu'il a rejoint en 1987 et a longtemps évolué sur le continent européen, supervisant notamment le lancement des Fiesta, Focus, Transit et Mondeo. Depuis décembre 2015, il occupait le poste d'Exécutive Vice-Président en charge de la direction technique et du développement produit.