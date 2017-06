James Farley

Exécutive Vice-Président et Président Global Markets

01/06/2017

Parcours professionnel :

Suite au remplacement de Mark Fields par Jim Hackett à la tête de Ford Motor Company, James Farley devient le nouveau numéro deux du constructeur américain en étant nommé Exécutive Vice-Président et Président Global Markets. Un poste clé qui lui permettra de superviser l'activité du groupe sur ses principaux marchés mondiaux et qui inclut également la responsabilité du nouveau département dédié aux véhicules autonomes et à l'électrification. Âgé de 55 ans, M. Farley est titulaire d'un MBA en finance de l'UCLA. Il a débuté sa carrière en 1990 dans les rangs de Toyota où il a notamment contribué à la création de la marque Scion avant de se voir confier la vice-présidence, en charge des ventes, du marketing et de la satisfaction client, de Lexus. Il a rejoint le groupe Ford en 2007 et occupait dernièrement la tête de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).