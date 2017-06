Ludovic Thommeret

Directeur général adjoint

05/06/2017

Parcours professionnel :

Ludovic Thommeret est le nouveau directeur général adjoint du groupe Fraikin, en charge de l'administration et des finances. Ce diplômé en sciences économiques possède une longue expérience des secteurs automobile, logistique et bancaire. Avant de rejoindre Fraikin, il a notamment été directeur des filiales de Peugeot en Europe (hors France), directeur du projet Bâle II au sein de la banque PSA Finance, directeur général de PSA Finance Argentina et directeur financier des filiales de BPF.