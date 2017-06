Laurent Proust

Directeur général France

05/06/2017

Parcours professionnel :

Laurent Proust est nommé directeur général France du groupe Fraikin. Âgé de 47 ans, ce dernier a fait ses armes dans les rangs de Virgin Megastore, contribuant durant sept ans au redressement puis au développement de l'enseigne. En 2000, il intègre Autobacs France et y occupe succéssivement les postes de directeur financier puis directeur général adjoint avant d'en devenir président, en 2004. Sept ans plus tard, il rejoint la société First Stop en tant que directeur général France et Benelux, pilotant à ce titre un réseau de 450 agences.