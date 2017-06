Pascal Buquet

Manager régional des ventes

05/06/2017

Parcours professionnel :

Pascal Buquet (42 ans) succède à Armelle Petit en tant que manager régional des ventes de Mercedes-Benz cars et reporte désormais à Frédéric Grandvoinnet, directeur des Ventes. Titulaire d’un DESS marketing et ventes de l’institut d’Administration des Entreprises de l’université de Poitiers et d’une maitrise en finance internationale de l’université Panthéon-Sorbonne, Pascal Buquet a rejoint Mercedes-Benz France en 2006 en tant que responsable grands comptes puis responsable des ventes sociétés pour la filiale Paris et enfin responsable du département ventes sociétés MB France, poste qu’il occupait depuis 2010.