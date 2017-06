David Nijaki

Responsable marketing et communication

05/06/2017

Parcours professionnel :

Suite au départ de Béatrice Tanguy, promue en janvier dernier à la tête du département presse et évènements, David Nijaki se voit confier la responsabilité du département marketing et communication de la division cars de Mercedes-Benz France. Agé de 33 ans et diplômé de l'IAE Lille, ce dernier est entré chez MBF en 2008 en tant que chef de projets CRM avant d'en prendre la responsabilité. Il reporte désormais à Stéphane Boutier, directeur marketing de la marque.