Thomas Chrétien

Directeur véhicules électriques et écosystème

01/06/2017

Parcours professionnel :

Thomas Chrétien (34 ans) est nommé directeur véhicules électriques et écosystème de Nissan West Europe. Diplômé de l'Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers, spécialisation Distribution et Services Automobiles, ce dernier a débuté sa carrière au service marketing de Nissan (2005) avant d'évoluer durant deux ans dans les rangs de Ford. En 2008, il intègre le groupe Fiat Chrysler Automobiles et devient responsable régional d'Alfa Romeo/Lancia. Après avoir passé quatre ans à ce poste, il devient chef de produit Alfa Romeo avant d'être nommé, en 2012, chef de produit Juke et Sports de Nissan West Europe. Depuis 2015, il était chef de gamme Electrique et Sports.