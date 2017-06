Thomas Wittig

PDG

01/06/2017

Parcours professionnel :

Thomas Wittig (57 ans) prend la tête de BMW Group Financial Services en remplacement d'Eric Ebner von Eschenbach, nommé responsable de BMW Group Aftersales. Titulaire d'un doctorat en économie et diplômé en administration des affaires, M. Wittig est fidèle au constructeur munichois depuis 1989. Durant tout ce temps, il a notamment été directeur général Finances Service, vice-président Group Financial Planning and Controlling ou encore exécutive vice-président et directeur financier de BMW Holding Corp. Depuis 2005, il était senior vice-président Group Reporting de BMW.