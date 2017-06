Yann Delabrière

Président du Directoire

16/06/2017

Parcours professionnel :

Ex-PDG de Faurecia, Yann Delabrière devient président du directoire de l'équipementier aéronautique Zodiac Aerospace, à compter du 16 juin 2017, en remplacement d'Olivier Zarrouati. Une décision qui fait suite à l'accord de rapprochement signé le 24 mai dernier entre Zodiac et Safran. Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure (ENS) et de l'Ecole Nationale de l'Administration (ENA), M. Delabrière a longtemps évolué au sein du groupe PSA. Directeur financier du constructeur tricolore de 1990 à 2007, il occupe parallèlement la tête de Banque PSA Finance à compter de 1998 et ce jusqu'à son départ pour Faurecia, en 2007, dont il présidera à la destinée durant dix ans.