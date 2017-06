Franck Cazenave

Directeur Smart Cities

01/04/2017

Parcours professionnel :

Franck Cazenave est promu directeur Smart Cities de Bosch France et Benelux, la plateforme de recherches nouvellement créée visant à rassembler sous un même pôle des entreprises, des collectivités territoriales et des universités de France, d'Europe et du Monde. Docteur en Sciences de Gestion, Franck Cazenave a rejoint le groupe Bosch en 2002. Il était dernièrement directeur Marketing et Innovation pour la mobilité.