Ralf Ploenes

Directeur des Ventes Automobiles Groupe

19/06/2017

Parcours professionnel :

Ralf Ploenes rejoint Europ Assistance et prend la tête de la Direction des Ventes Automobiles Groupe. Ce dernier a commencé sa carrière dans le secteur de l’automobile à des postes de direction clés chez Ford Allemagne, Ford Europe, Opel Europe, ainsi qu’au sein de Hyundai Motor. Après 24 ans d’activité dans ce secteur, Ralf Ploenes a ensuite intégré le milieu de l’assurance au sein d’Allianz Global Automotive, rattaché à Allianz Worldwide Partners. Responsable du service après-vente, il s’est tout particulièrement attaché à améliorer les relations avec les sièges des FEO, afin de renforcer la coopération entre les FEO et les entités d’Allianz, à un niveau central et local.