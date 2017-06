Paolo Poma

Directeur financier

19/06/2017

Parcours professionnel :

Paolo Poma rejoint Lamborghini en qualité de directeur financier et succède à Werner Neuhold. Précédemment directeur financier de Volkswagen Group Italia, Paolo Poma se voit ainsi confier la responsabilité des finances, de l’administration et du contrôle, de l’informatique, des affaires juridiques, de la conformité et de la gestion des risques de la firme de Sant'Agata Bolognese.