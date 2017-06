Fayçal Elasri

Chef du service presse et relations publiques

01/07/2017

Parcours professionnel :

Fayçal Elasri (38 ans) devient chef du service presse et relations publiques d'Audi France, à compter du 1er juillet prochain, et succède à Xavier Benoit, nommé de son côté chef du service produit. Ingénieur Estaca titulaire d'un Master en marketing d'HEC Paris, ce dernier a débuté sa carrière en tant que chef de produit marketing chez Audi. Après trois années au siège, il devient ensuite chef de district vente d'Audi pour la région Est avant de se voir confier la responsabilité du service promotion des ventes et budget. En 2013, il rejoint les équipes de Seat, d'abord en tant que chef du service marketing produit & analyse prix puis chef du service communication.