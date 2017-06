Luc Boyer

Directeur général

26/06/2017

Parcours professionnel :

Luc Boyer (46 ans) prend la tête d'équipementier Rema Tip Top France. Cet ingénieur de formation (Polytech Orléans) évolue depuis plus de vingt ans dans le secteur industriel. Après des débuts dans les rangs de New Holland France, il rejoint la société Bergerat Monnoyeur, concessionnaire exclusif Caterpillar, en tant que responsable commercial Grands Comptes, directeur régional ainsi que directeur Pièces et Services, en Roumanie. Depuis deux ans, il était directeur de la division Material Processing de Rema Tip Top.