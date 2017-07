Benoit Bachelot

Directeur général délégué et chef de produit

01/07/2017

Parcours professionnel :

Benoit Bachelot est nommé directeur général délégué à la coordination et chef de produit de Bee2Link, éditeur français de solutions digitales. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il se voit confier la responsabilité du développement des nouvelles applications métiers, de l'évolution des applications existantes et de l'internationalisation de la plateforme Bee2Link. Benoit Bachelot est diplômé de l’Essca. En 2000, il rejoint la direction après-vente et service de Ford puis la direction commerciale (2002). Après une expérience d'un an en tant que Business Manager d'Altran, il est nommé responsable commercial de Fiducial, en 2004, chez qui il évoluera pendant cinq ans. En 2009, il rejoint ainsi Select-Up, en tant que Business Development Manager, avant d'être débauché par Datafirst (2011) et de se voir confier la responsabilité du développement commercial des solutions CRM. Depuis 2014, il dirigeait la société BlueVibe qu'il a lui-même fondé.