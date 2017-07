Stéphanie Decompois

Directrice marketing et communication

01/07/2017

Parcours professionnel :

Stéphanie Decompois devient directrice marketing et communication d'Euromaster France et intègre également le Comité de Direction. Cette diplômée de l'Ecole supérieure de commerce Audencia Nantes a débuté sa carrière dans l'univers du tourisme avant de rejoindre le groupe Norbert Dentressangle (devenu XPO Logistics Europe, en 2015) en tant que responsable communication et marketing. Après douze années passées à ce poste, elle avait rejoint Euromaster France, en janvier dernier, en tant que Category Manager Véhicules Industriels.