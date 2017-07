Thorsten Marsch

Directeur financier

01/07/2017

Parcours professionnel :

Thorsten Marsch succède à Frank Daniel au poste de directeur financier de General Motors France, ce dernier ayant été nommé à la Direction Finance de GM Suisse après dix-huit mois en poste. Âgé de 41 ans, M. Marsch évolue depuis 22 ans dans le groupe GM. Entre 1995 et 2012, il a notamment occupé différentes fonctions en Allemagne et en Suisse avant de prendre la responsabilité de la direction financière d'Opel au Danemark. En 2014, il rejoint la Russie en qualité de responsable Finance Produit et Stratégie avant de revenir en Allemagne, en 2015, et d'occuper les fonctions de Manager Central Opel/Vauxhall Manufacturing Finance.