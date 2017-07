Flavie de Lachapelle

Responsable communication

01/07/2017

Parcours professionnel :

Flavie de Lachapelle (36 ans) est la nouvelle responsable communication de Pirelli Pneus SAS pour la France. Elle remplace Sabine Julien-Laferrière et reporte à Matthieu Brinon, directeur du département marketing et communication de Pirelli France. Diplômée de l’EFAP à Lyon, Flavie de Lachapelle s’est spécialisée dans la communication et les relations presse. Elle a acquis une expérience à la fois en agences et chez des annonceurs. Elle a débuté sa carrière comme attachée de presse au sein des agences Cathy Burg (2002-2004), HL Com (2004-2007) et Talents et Compagnie (2004) pour rejoindre ensuite le groupe Bacardi Martini, en tant que chargée des Relations presse des marques du Groupe. Depuis 2008, elle était responsable des relations médias du groupe Heineken.