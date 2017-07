Thomas Kuehl

Président

01/10/2017

Parcours professionnel :

Thomas Kuehl est nommé président de Nissan en Inde, à compter du 1er octobre 2017, en remplacement de Guillaume Sicard, nommé de son côté vice-président ventes et marketing de la région pacifique de l'Alliance Renault-Nissan. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Thomas Kuehl est rattaché à Peyman Kargar, président de la région Afrique, Moyen-Orient et Inde de Nissan. Depuis plus de deux décennies, il évoluait dans les rangs du groupe Volkswagen et était dernièrement PDG de VW Corée.