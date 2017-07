Fabio Carsenzuola

PDG

17/07/2017

Parcours professionnel :

Fabio Carsenzuola devient PDG d'Europ Assistance Italie et succède à Bruno Scaroni qui dirigeait la société depuis 2004 et qui a récemment rejoint le groupe Generali. Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique de Milan, M. Carsenzuola a débuté sa carrière chez Pride Group avant d'évoluer dans les rangs de McKinsey & Company. En 2010, il intègre le groupe Generali, d'abord en tant que directeur des ventes de la filiale Alleanza Toro Assicurazioni puis en tant que directeur de la planification commerciale de Generali Italia. Depuis avril 2015, il évoluait chez Europ Assistance Italie et était dernièrement chef de l'exploitation.