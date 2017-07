Stéphanie Fallas

Directrice du leadership et de l'engagement

17/07/2017

Parcours professionnel :

Stéphanie Fallas est nommée directrice du leadership et de l'engagement de Carglass France, ex-direction des ressources humaines. Diplômée de Sciences Po Paris, elle a débuté sa carrière en audit externe, puis a intégré le groupe Lafarge, en 2005, comme auditrice interne. C’est à partir de 2008 qu’elle prend ses fonctions dans les ressources humaines en occupant successivement les postes de responsable du développement des RH puis responsable rémunération et avantages sociaux, toujours chez Lafarge. Elle intègre ensuite le groupe Sanef, en tant que responsable organisation et développement RH, avant d’être nommée, en 2016, directrice rémunérations, paie et SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines) de Carglass.