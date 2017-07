Fabrice Villeret

Directeur des sites de Laval et Château-Gontier

17/07/2017

Parcours professionnel :

Fabrice Villeret est le nouveau directeur des sites Gemy de Laval et Château-Gontier (53). Une nomination en forme de retour aux sources pour cette homme âgé de 47 ans qui a fait ses armes dans la concession lavalloise du groupe, au début des années 90, en tant qu'assistant vendeur VO. Après avoir été promu successivement vendeur, responsable VO, responsable commercial et chef des ventes, ce diplômé de l'école de commerce à Nantes rejoint en 2004 le groupe PGA Motors, à Limoges (87), en qualité de chef des ventes VN/VO sous les enseignes Volkswagen, Audi et Skoda. Depuis 2015 et jusqu’à juin 2017, il était directeur commercial à Nevers et Decize (58), pour le compte du groupe Vincent, sous la marque au Lion.