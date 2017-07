Andrew Sellars

Directeur des ventes réseau

18/07/2017

Parcours professionnel :

Andrew Sellars rejoint Nissan Motor Grande-Bretagne en tant que directeur des ventes réseau. Il remplace Michael Stewart qui se voit confier la responsabilité des ventes flottes, poste nouvellement créé. Evoluant depuis plus de trente ans dans le secteur automobile, Andrew Sellars a notamment longtemps évolué chez Kia Motors Royaume-Uni (ventes, marketing, après-vente, flottes) et Kia Motors Europe (en charge du management, de la stratégie ou encore des opérations commerciales). En 2014, il rejoint Volvo Car Group, en tant que vice-président Global Fleet & Remarketing, et était, depuis un an, vice-président des opérations commerciales de Volvo Car en Thaïlande.