Sarah Timmermans

Directrice générale

18/07/2017

Parcours professionnel :

Sarah Timmermans est promue au poste de directrice générale d'Opel Belgique. Elle succède à Peter Bertin, nouveau DG de Ford Belux, et reporte à Pierre Deneus, responsable des ventes régionales en charge des marchés néerlandais, suisse, autrichien, portugais, belge et luxembourgeois. Diplômée de l’université d’Anvers (Belgique), Sarah Timmermans a débuté sa carrière dans les rangs de Ford Motor Company, en 2000, où elle a été successivement responsable des opérations et responsable marketing et ventes VU (2011). En 2012, elle intègre le groupe General Motors et devient directrice ventes et marketing des véhicules commerciaux d’Opel Belux avant de se voir confier, deux ans plus tard, la direction du développement réseau. Depuis janvier dernier, elle était directrice des ventes de cette même entité.