Bertrand Lessard

Directeur général

01/08/2017

Parcours professionnel :

Jusqu'ici directeur général des ventes de Ford France, Bertrand Lessard deviendra le 1er août prochain le nouveau directeur général de Ford Philippines en remplacement de Lance Mosley. Après avoir débuté sa carrière automobile en 1976 comme mécanicien, Bertrand Lessard a rejoint Ford Canada en 1985 au département garanties, au siège social d'Oakville. Titulaire d'un MBA en marketing international, il a occupé ensuite différentes fonctions commerciales au Canada puis à l'internationale comme directeur du marketing puis directeur régional aux Émirats arabes, et directeur des ventes et du marketing pour Ford Viêtnam. De retour au Canada en 1999, il a pris en charge la direction des ventes pour le Québec, puis la direction nationale pour le marketing des pièces et service, et enfin la direction générale pour le Québec et le Labrador. Parmi ses principales réussites figurent le redressement des ventes de Ford sur le marché canadien ainsi que l'amélioration spectaculaire des indices de satisfactions des concessionnaires et des collaborateurs de la marque sur la même période. Bertrand Lessard évoluait dans les rangs de Ford France depuis octobre 2014 et en avait pris la tête, de façon transitoire, entre mars et novembre 2016, suite au départ du président Paul Flanagan.