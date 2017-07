Jonathan Akeroyd

Directeur général

01/08/2017

Parcours professionnel :

Jonathan Akeroyd devient directeur général de General Motors Espagne, à compter du 1er août, en remplacement d'Enrico de Lorenzi qui devient, de son côté, président de la région Europe du Sud d'Opel. Rattaché à Ian Hucker, directeur général des ventes d'Opel Europe, Jonathan Akeroyd se voit ainsi confier la responsabilité des ventes, du marketing et de l'après-vente de la marque au Blitz sur le marché espagnol. Diplômé de l'Université de Manchester (Royaume-Uni), ce dernier a débuté sa carrière en 1990 chez Vauxhall Motors et a notamment occupé des postes de responsable régional des ventes flottes puis des ventes VU. Onze ans après son arrivée, il devient directeur de la stratégie monde de GM puis directeur des ventes flottes et VU de GM Europe (2004) et enfin, depuis 2010, directeur des ventes de GM Espagne.