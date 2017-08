Laurence Lamy

Déléguée générale

21/08/2017

Parcours professionnel :

Laurence Lamy (49 ans) est nommée déléguée générale de la Fondation Groupe EDF. Diplômée de l'IEP Paris, elle a rejoint le groupe énergétique en 1993 et y a conduit plusieurs projets d’innovation sociale et managériale dans différents métiers (distribution, commerce, production, finances, Université Groupe) et pays (France, Pologne, Royaume-Uni, Chine). Depuis 2014, Laurence Lamy était déléguée aux cadres dirigeants de la Production et de l'Ingénierie d'EDF au sein de la DRH Groupe.