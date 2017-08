Oliver Stefani

Directeur du design

01/09/2017

Parcours professionnel :

Jusqu'ici responsable du design extérieur de Volkswagen, Oliver Stefani (53 ans) est promu directeur du design de Skoda Auto en remplacement de Jozef Kaban qui a lui-même succédé, voilà plusieurs semaines, à Karim Habib à la tête du design de BMW. Diplômé de l'université de Braunschweig (Allemagne) et de l'ACCD de Pasadena (Californie - USA), Oliver Stefani a rejoint Volkswagen en 2002 et, comme le groupe le rappelle par voie de communiqué, "plusieurs modèles du constructeur allemand de ces dix dernières années, dont des concept-cars, portent sa signature. Il a joué un rôle crucial dans le développement des UP!, Polo, Jetta, Tiguan et de la Golf d’aujourd’hui, ainsi que de la famille de concepts ID". Il reporte désormais à Christian Struben, membre du conseil d'administration de Skoda Auto en charge du développement technique.