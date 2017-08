Frank-Emanuel Schlöder

Directeur marketing

01/11/2017

Parcours professionnel :

Frank-Emanuel Schlöder (42 ans) est le nouveau directeur marketing de BMW France. Il succède à Pierre Jalady, nommé directeur de Mini France en avril dernier, et reporte à Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group France. Diplômé de l'European School Brussels (Belgique) et de l'Université de Münster (Allemagne), Frank-Emanuel Schlöder évolue depuis 1999 dans les rangs du groupe munichois. Après avoir occupé de multiples fonctions marketing, produit et communication pour BMW et Mini, il rejoint en 2013 BMW Inde en tant que directeur marketing et a également assuré l'intérim de la présidence en 2016. Depuis mars dernier, il était directeur de la stratégie du segment luxe (BMW Série 7, 8 et X7). Il prendra ses fonctions le 1er novembre prochain.