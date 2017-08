Nicolas Monnot

Sénior vice-président ventes et marketing Chine et Asean

01/05/2017

Parcours professionnel :

Nicolas Monnot (48 ans) est nommé senior vice-président ventes et marketing pour la région Chine et Asean du groupe PSA. Diplômé en marketing de la NEOMA Business School de Reims, ce dernier a effectué l'essentiel de sa carrière dans le groupe Renault où il est entré en 1999. Après des expériences au siège mais aussi à Budapest, chez Renault Hongrie, et à Séoul, dans les rangs de Renault Samsung Motors, il prend en 2008 la tête de la concession dijonnaise du losange avant de se voir confier un an plus tard la responsabilité des ventes pour le Centre et l'Est de la France. En 2010, il est promu directeur marketing et communication France de Renault et Dacia avant de devenir directeur adjoint des ventes et du marketing de Dongfeng-Renault Automotive Co. Rattaché à Denis Martin, directeur de la région Chine et Asean, Nicolas Monnot est intégré à l'équipe PSA basée à Shanghai.