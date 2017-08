Sarah-Jayne Williams

Responsable de la Smart Mobility

31/08/2017

Parcours professionnel :

Sarah-Jayne Williams devient responsable de la Smart Mobility de Ford Europe, un poste nouvellement créé, et supervisera à ce titre la mobilité intelligente du groupe. Elle aura ainsi pour mission d'accélérer l'émergence de nouvelles solutions de mobilités en lien direct avec les collectivités territoriales et les grandes villes européennes et aura aussi la charge d'étoffer les équipes dédiées à la mobilité intelligente en s'ouvrant à de nouvelles compétences. Diplômée de l'Université de Bath (Royaume-Uni), Sarah-Jayne Williams évoluait depuis quatorze ans chez BearingPoint où elle dirigeait notamment le département Connected Car of Excellence. Basée à Londres, elle reporte désormais à Steven Armstrong, le responsable de Ford Europe, et à John Larsen, directeur de Ford Smart Mobility à l'échelle mondiale.