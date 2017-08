Louis-Carl Vignon

Président

28/08/2017

Parcours professionnel :

Louis-Carl Vignon est le nouveau président de Ford France. Il succède à Patrick Bégaud, directeur marketing du constructeur américain dans l'Hexagone, qui assurait l'intérim depuis le départ de Nicolas Wertans, en mai dernier. Une nomination en forme de retour aux sources pour ce diplômé de l'ESLSCA Business School Paris qui a débuté sa carrière dans les rangs de Ford France, en 1991, et y a évolué pendant neuf ans dans les secteurs du financement, du marketing et des ventes. Directeur du développement réseau de Saab (groupe General Motors) entre 2000 et 2003, ce grand sportif (marathon, triathlon) prend ensuite la direction de l'Italie en tant que responsable des réseaux Chevrolet, Opel et Saab pour l'Europe du Sud puis en tant que directeur commercial d'Opel Italie. Après avoir assuré durant deux ans la direction générale de Seat Italie, il est ensuite débauché en 2012 par Alfa Romeo pour devenir directeur de la marque dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Depuis 2015, il avait choisi de quitter le secteur des constructeurs automobiles pour diriger le département industrie automobile de Cardiff, filiale d'assurances du groupe BNP Paribas.