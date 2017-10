Audrey Monnot

Directrice marketing

01/10/2017

Parcours professionnel :

Audrey Monnot se voit confier la direction marketing du groupe Bernard en remplacement d'Antoine Raguet qui a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière, en développant un projet entrepreneurial autour de la mobilité. A tout juste 36 ans, Andrey Monnot est la première femme à intégrer le Comité de Direction du distributeur. Après des débuts à la coordination marketing de Porsche France, cette lyonnaise de naissance devient responsable marketing du groupe Vulcain, chez qui elle évoluera pendant six ans, avant d'être recrutée, en 2015, par le groupe Partouche en tant que responsable marketing et communication. Depuis janvier 2016, Audrey Monnot était responsable marketing opérationnel du groupe Bernard et avait, à ce titre, la responsabilité de l'animation marketing d'une quarantaine de concession ainsi que de la branche diversification.