Vincent Bucaille

Directeur commercial et marketing

01/10/2017

Parcours professionnel :

Vincent Bucaille est le nouveau directeur commercial et marketing du groupe Pommier. Cet ingénieur en mécanique et hydraulique de formation a, par le passé, évolué pendant sept ans dans les rangs de la société germanique VOITH avant de se voir confier en 2006 la direction générale de BPW France. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il accompagnera le développement commercial du spécialiste de la carrosserie industrielle et contribuera à renforcer sa présence à l'international.