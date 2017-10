Oleg Son

Responsable du design en Chine

01/10/2017

Parcours professionnel :

Oleg Son (57 ans) devient directeur du design de Kia en Chine. Il reporte directement à Peter Schreyer, président et chef du design de Hyundai Motor Group, ainsi qu'à Seon Ho Youn, récemment nommé à la tête du centre de design de Kia Motors en Corée. Diplômé de l'Ecole nationale supérieure des arts appliqués de Paris et du Royal College of Art de Londres, Oleg Son a débuté sa carrière en 1988 dans les rangs de Citroën. Après avoir occupé différentes fonctions dans le design, il se voit confier en 2000 la responsabilité du design intérieur et extérieur de la première génération du C4 Picasso. Huit ans plus tard, il est nommé directeur exécutif du design de Peugeot Citroën Shanghai, en Chine, avant d'être promu, en 2011, directeur du design de DS Automobiles.