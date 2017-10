Rui Melao

Directeur commercial et marketing

01/09/2017

Parcours professionnel :

Rui Melao a été nommé directeur commercial et marketing de Good Angel, le fabricant d'éthylotest connectés. Un poste crée à son arrivée, en septembre dernier. Ce Bourguignon de 39 ans est un produit du programme de formation en alternance de la CCI d'Auxerre, durant lequel il a suivi une spécialisation en marketing stratégique. Après sept années passée dans l'industrie agroalimentaire, chez Senoble et AB Indev, il a fait ses premiers pas dans l'automobile, en rejoignant Berner, en 2007. Durant 4 ans, il assure la responsabilité de la gestion des grands comptes et de la relation avec les concessionnaires. Rui Melao a ensuite pris durant cinq ans la direction marketing et communication de Förch France, chez qui il industrialise les process, en vue d'accroitre la notoriété en France. Avant d'accepter d'intégrer Good Angel, Rui Melao a dirigé les opérations du réseau de centres de contrôle technique, SGS. Au sein de la startup de Karl Auzou, il va prendre le relai du développement et s'atteler à nouer des partenariats nationaux avec des structures professionnelles, des institutionnelles, des gestionnaires de flottes et des réseaux d'organisme de prévention.