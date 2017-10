Pamela Fletcher

Vice-présidente monde en charge du programme VE

09/10/2017

Parcours professionnel :

Pamela Fletcher devient vice-présidente du groupe General Motors avec la responsabilité du programme Véhicules Electriques sur le plan mondial. Âgée de 51 ans, cette diplômée des universités de Kettering et Wayne State (Etats-Unis) a, par le passé, été ingénieure en chef de Chevrolet (2008-2011) et occupait, depuis 2012, le poste d'ingénieure en chef véhicules autonomes, électriques et nouvelles technologies de General Motors. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle reporte à Doug Park, vice-président de GM en charge des programmes véhicules autonomes et électriques. Au travers de ce poste, elle contribuera à mener à bien les vastes ambitions du constructeur américain qui prévoit de lancer 20 modèles tout électriques dans le monde d'ici 2023.