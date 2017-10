Manuel Baptista

Responsable commercial secteur Sud-Est

01/10/2017

Parcours professionnel :

Manuel Baptista (53 ans) devient responsable commercial secteur Sud-Est du groupement Agra. Il épaulera sur le terrain Patrick Morisson et Laurent Dérot et reporte à Patrick Gauvent, nouveau directeur commercial de l'organisation. Ce dernier évolue dans le secteur automobile depuis 34 ans et a réalisé l'essentiel de sa carrière dans les rangs de la plateforme Rial (Lyon), récemment reprise par le groupe IDLP, chez qui il a occupé de nombreux postes (magasinier, directeur commercial, directeur général depuis 5 ans).