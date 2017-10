Karine Bonnet

Présidente du réseau de centres partenaires

01/10/2017

Parcours professionnel :

Karine Bonnet devient présidente du réseau de centres partenaires Dekra Automotive. Cette diplômée du CELSA a débuté sa carrière au sein de LTA avant de fonder sa propre agence de marketing, en 1992. Deux ans plus tard, elle devient directrice marketing EMEA du groupe AT&T/Lucent Technologies. En 2004, elle est nommée directrice de la communication et du marketing relationnel de Bricomarché, avant de se voir confier, en 2010, la direction générale de The CRM Mobile Corp, société de conseil en marketing spécialisée dans les réseaux de franchise. Deux ans plus tard, elle rejoint Dekra en qualité de directrice marketing et communication avant d'assurer également la direction du réseau d'affiliés de Dekra Automotive.